Водій поклав гроші на заднє сидіння поліцейського авто

Уночі на п’ятницю, 16 лютого, на вул. Городоцькій у Львові патрульні зупинили п’яного водія ВАЗ 21093. Щоб уникнути відповідальності, водій авто запропонував патрульним 20 тис. грн хабара.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, вночі патрульні зупинили на вул. Городоцькій автомобіль ВАЗ 21093, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку. У 51-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої «Драгер» показала 0,99 проміле.

Чоловік просив патрульних не складати адмінматеріали, а вирішити це питання по-іншому. Його попередили про кримінальну відповідальність, однак водій продовжував наполягати на своєму і поклав на заднє сидіння поліцейського авто 20 тис. грн.

Перевірка на пристрої «Драгер» показала 0,99 проміле алкоголю

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На водія оформили протокол за нетверезу їзду та постанову за згадане порушення. Тепер йому загрожує і кримінальна відповідальність за пропозицію хабара (ст. 369 ККУ).