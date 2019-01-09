На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина

Грип продовжує забирати життя молодих людей

У Рівненській області від грипу померла 16-річна дитина із Острозького району. Лікарі Острозької центральної районної лікарні п’ять днів намагалися її врятувати, але всі реанімаційні заходи виявилися неефективними, повідомив 9 січня 2019 року Рівненський обласний лабораторний центр.

«Дівчина звернулася по медичну допомогу 2 січня і відразу була госпіталізована у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Острозької ЦРЛ. Однак всі необхідні реанімаційні заходи виявились неефективними і 7 січня дівчина померла. Заключний діагноз - грип А, вірусний енцефаліт. При дослідженні матеріалу виявили РНК вірусу грипу А(H3N2). Дитина не була вакцинована проти грипу», - йдеться у повідомленні Центру.

У цьому епідсезоні це вже не перша смерть від грипу. За даними МОЗ, двоє людей від грипу померло у Києві і двоє у Харкові. Серед жертв грипу у Харкові була і 9-річна дівчинка.