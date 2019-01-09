Уляна Супрун пояснила, як відрізнити грип від застуди і коли слід викликати «швидку»

При перших симптомах застуди чи грипу варто проконсультуватися з лікарем

Якщо відчуваєте, що починаєте хворіти на застуду чи грип і не знаєте, як зупинити хворобу, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить звернути увагу на симптоми.

«Важливо вміти відрізняти стани, коли ваш організм зможе справитись з невеличкою допомогою та дистанційною консультацією лікаря, а коли обов’язково потрібно звернутись за оглядом до спеціаліста. Небезпека грипу або тяжкої застуди полягає в ускладненнях, які можуть вартувати навіть життя. Тому важливо вчасно розпізнати хворобу та розпочати необхідне лікування», - написала очільниця МОЗ на своїй стоірнці у Facebook.

Початок хвороби

Звичайна застуда починається поступово. Ви можете відчувати слабкість або невисоку температуру протягом кількох днів.

Симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з високою температурою, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом. Зазвичай ви чітко можете визначити, коли почалася хвороба.

Температура

Температура при застуді може підніматися, але зазвичай залишається на рівні 37-37,5 градусів.

Для грипу характерна висока температура — від 38 градусів і вище. Цей симптом проявляється вже від початку хвороби.

Прояви інтоксикації

Під час застуди найчастіше виникає відчуття слабкості та «розбитості».

При грипі ломота, озноб, головний та м’язовий біль супроводжують від початку хвороби.

Нежить

Він майже завжди супроводжує застуду, з цього може починатися хвороба.

Не характерний для грипу симптом, хоча може виникнути на 2-3 день хвороби.

Кашель

Для застуди не дуже виражений, може виникнути разом з болем в горлі.

Характерна для грипу ознака. В цьому випадку кашель може викликати біль в грудині.

Біль у горлі

Для застуди дуже притаманний симптом, який має чітко виражений характер.

Для грипу не характерний, але може з’явитися на 3-4 день хвороби.

Дискомфорт в очах

Під час застуди виникає не часто. Натомість може бути відчуття «піску» в очах, що характерно для аденовірусної інфекції.

Сльозотеча, почервоніння очей та світлобоязнь — характерні саме для грипу.

Задишка, відчуття нестачі повітря

Під час застуди може відчуватись у легкій формі, як неможливість повноцінно дихати, але насамперед через закладеність носа.

Такий симптом під час грипу пов’язаний з дихальною недостатністю. Якщо відчуваєте його — потрібно обов’язково звернутися до лікаря.

Шість основних правил, які варто пам’ятати, якщо захворіли:

1.Звичайну застуду із легкими симптомами лікують лише постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. Організм цілком може впоратись із вірусом сам.

2. Для лікування грипу або застуди, яка протікає з тяжкими симптомами, застосовують озельтамівір, занамівір та балоксавір, але лише після того, як їх випише лікар.

3. Препарати, що зменшують біль у горлі чи полегшують кашель — не мають жодної доказової ефективності у лікуванні цих симптомів, а просто ненадовго можуть полегшити стан.

4. Температуру дорослим потрібно знижувати лише тоді, коли вона більше 38,5 градусів. Для цього краще використовувати парацетамол чи ібупрофен та не перевищувати дозу цих ліків.

5. Вірусні інфекції не лікуються антибіотиками. Антибіотики виписують лише при бактеріальних хворобах, коли збудником захворювання є бактерії, наприклад, при бронхіті чи пневмонії. Але такі препарати призначають лише після аналізу крові та обстеження у лікаря.

6. Деякі симптоми є сигналами, що залишатися вдома небезпечно для життя. Негайно телефонуйте 103, якщо з’явились — задишка, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарея, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмія, порушення свідомості чи судоми.

«У будь-якому випадку проконсультуйтеся з вашим лікарем щодо симптомів. Він допоможе визначити подальший алгоритм дій», - радить Уляна Супрун.