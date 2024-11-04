У ДТП на Рівненщині загинув 39-річний водій з Львівської області
Потерпілий не впорався з керуванням і врізався у відбійник
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Вранці 4 листопада у селі Синів Рівненського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з відбійником загинув 39-річний водій автомобіля ВАЗ, житель міста Шептицький Львівської області.
За інформацією поліції, аварія на трасі Київ – Чоп сталася близько 06:45. Слідчий на місці події встановив, що водій автомобіля ВАЗ, 39-річний мешканець міста Шептицький, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з відбійником.
«Унаслідок ДТП водій легковика загинув. Медики лише констатували його смерть, а рятувальники деблокували тіло із понівеченого авто», – повідомляють правоохоронці.
Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).