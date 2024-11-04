Смертельна аварія сталася вранці 4 листопада у Рівненському районі

Вранці 4 листопада у селі Синів Рівненського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з відбійником загинув 39-річний водій автомобіля ВАЗ, житель міста Шептицький Львівської області.

За інформацією поліції, аварія на трасі Київ – Чоп сталася близько 06:45. Слідчий на місці події встановив, що водій автомобіля ВАЗ, 39-річний мешканець міста Шептицький, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з відбійником.

«Унаслідок ДТП водій легковика загинув. Медики лише констатували його смерть, а рятувальники деблокували тіло із понівеченого авто», – повідомляють правоохоронці.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).