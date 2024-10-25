У селі на Рівненщині 60-річний тракторист перекинувся у кювет і загинув
Потерпілий опинився під трактором, який його придавив
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У четвер, 24 жовтня, в селі Микитичі Дубенського району загинув 60-річний тракторист, який перекинувся у кювет. Відомо, що чоловік не мав посвідчення водія відповідної категорії. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
За даними слідства, близько 13:40 місцевий житель, водій трактора Yanmar, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. 60-річний чоловік опинився під транспортним засобом. Отримані ним травми виявилися несумісними з життям і він помер.
«Зʼясувалося, що кермувальник не мав посвідчення відповідної категорії», – зазначають правоохоронці.
Поліцейські розпочали розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).