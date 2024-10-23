Смертельна аварія сталася 22 жовтня у Вараському районі

Вранці 22 жовтня поблизу села Олександрове Зарічненської громади сталася аварія. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і перекинувся у меліоративну канаву. Від отриманих травм чоловік через деякий час помер на місці події. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними правоохоронців, вчора близько 11:30 очевидці виявили у полі легковик, а біля нього – тіло чоловіка. Як зʼясувалося, 47-річний житель Зарічного, який їхав на автомобілі ВАЗ 2109, не впорався з керуванням і перекинувся у меліоративну канаву.



Унаслідок ДТП чоловік отримав травму шиї, проте зумів вибратися з легковика. Через деякий час він помер на місці події.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).