На Рівненщині 60-річний водій вантажівки MAN на смерть збив жінку
Правоохоронці встановлюють особу загиблої
До теми
Вночі 24 квітня біля села Федорівка Рівненського району сталася ДТП. Вантажівка на смерть збила жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Особу загиблої наразі встановлюють. Про це повідомили у поліції Рівненщини.
Аварія на трасі Київ – Чоп сталася близько 2:00. Слідчий на місці події встановив, що 60-річний киянин, який перебував за кермом вантажівки MAN із напівпричепом, допустив наїзд на пішохідку. На момент зіткнення вона знаходилася у невстановленому місці на проїзній частині.
«У результаті ДТП жінка зазнала травм, несумісних із життям. Особу загиблої встановлюють поліцейські», – зазначили у прес-службі поліції.
Відомо, що водій був тверезим. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини ДТП і розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.