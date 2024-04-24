Біля села Федорівка Рівненського району загинула пішохідка

Вночі 24 квітня біля села Федорівка Рівненського району сталася ДТП. Вантажівка на смерть збила жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Особу загиблої наразі встановлюють. Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Аварія на трасі Київ – Чоп сталася близько 2:00. Слідчий на місці події встановив, що 60-річний киянин, який перебував за кермом вантажівки MAN із напівпричепом, допустив наїзд на пішохідку. На момент зіткнення вона знаходилася у невстановленому місці на проїзній частині.



«У результаті ДТП жінка зазнала травм, несумісних із життям. Особу загиблої встановлюють поліцейські», – зазначили у прес-службі поліції.



Відомо, що водій був тверезим. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини ДТП і розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.