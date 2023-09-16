Рятувальники повідомили, що їх запізно викликали на пожежу

У Рівненській області згоріла деревʼяна церква ХІХ ст., яка є пам’яткою архітектури. Займання виникло на світанку, рятувальники три години гасили вогонь, але церква згоріла повністю.

Виклик до рятувальників про пожежу в церкві села Золотолин Костопільської громади Рівненського району надійшов 16 вересня о 03:34. На місце виїхали 4 пожежні автоцистерни та 10 рятувальників.

«Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу подали вогнегасні речовини», – повідомили у ДСНС.

Вогонь загасили лише о 7 ранку. Однак дерев’яна будівля церкви розміром 20 х 7 м та церковне майно повністю згоріли. З людей в пожежі ніхто не постраждав.

Церква разом з майном парафії згоріла вщент (фото ДСНС)

Церква святого Дмитра у селі Золотолин збудована у 1877 році і є пам’яткою архітектури місцевого значення. Раніше церква належала до УПЦ МП. Однак, як повідомляє Суспільне, навесні 2022 року парафія без настоятеля перейшла до ПЦУ.

Вигляд церкви до пожежі (фото Сергія Трохимця)