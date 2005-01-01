На Різдво на Львівщині знайшли двох заблукалих туристів

Також рятувальники надали допомогу травмованому лижнику

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 10:214940

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На Різдво на Львівщині знайшли двох заблукалих туристів
фото KarpatNews
Гора Тростян у Славському

Упродовж минулої доби на Львівщині рятувальники знайшли двох заблукалих у горах туристів та надали допомогу одному травмованому лижнику. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області.

7 січня о 17:28 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Славське Сколівського району, спускаючись з гори Тростян, заблукали 21-річний хлопець та 27-річна дівчина. О 18:50 рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи знайшли заблукалих. Медичної допомоги вони не потребували.

Окрім цього, 7 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Тростян надали допомогу одному туристу-лижнику, який під час катання отримав травму руки.

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