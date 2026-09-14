Обмеження триватиме понад рік

З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску «Шегині – Медика» розпочнуть ремонтні роботи. Через це автобуси, які прямують з України до Польщі, перескерують на інші пункти пропуску. Про це ввечері 14 вересня повідомили у Міністерстві відновлення, інфрастурктури та транспорту.

За інформацією польської сторони, таке обмеження діятиме приблизно до листопада 2027 року.

Альтернативні пункти пропуску для автобусів:

«Смільниця – Кросценко»;

«Нижанковичі – Мальховіце»;

«Краківець – Корчова».

Як нагадує міінстерство, регулярні рейси можна реєструвати в єЧерзі на виїзд з України за 30 днів, нерегулярні – за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати