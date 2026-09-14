Польща обмежить пропуск автобусів у пункті пропуску «Шегині – Медика»
Обмеження почне діяти з 20 вересня
Обмеження триватиме понад рік
З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску «Шегині – Медика» розпочнуть ремонтні роботи. Через це автобуси, які прямують з України до Польщі, перескерують на інші пункти пропуску. Про це ввечері 14 вересня повідомили у Міністерстві відновлення, інфрастурктури та транспорту.
За інформацією польської сторони, таке обмеження діятиме приблизно до листопада 2027 року.
Альтернативні пункти пропуску для автобусів:
- «Смільниця – Кросценко»;
- «Нижанковичі – Мальховіце»;
- «Краківець – Корчова».
Як нагадує міінстерство, регулярні рейси можна реєструвати в єЧерзі на виїзд з України за 30 днів, нерегулярні – за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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