Механізм раптового його затянув до середини

Нещасний випадок сталася у суботу, 27 вересня, близько 15:30. На підприємстві, що розташоване в Збаразькій громаді, загинув чоловік, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 29 вересня. Поліція відкрила кримінальне провадження і розслідує обставини інциденту.

Правоохоронці встановили, що загиблий – це 47-річний місцевий житель. Під час роботи його ноги затягнуло в шнековий механізм (транспортувальну стрічку). Чоловік отримав важкі травми і загинув на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

За фактом загибелі зварювальника слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає обмеження волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на термін до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.