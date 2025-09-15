За послуги керівник брав 500 доларів

На Тернопільщині правоохоронці затримали керівника коледжу (філії одного з тернопільських університетів). Він пообіцяв 41-річному військовозобов’язаному чоловіку за 500 доларів надати місце для навчання.

За інформацією сайту «Тернополяни», під підозру потрапив керівник Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» Ігор Баліцький.

Поліцейські спільно з СБУ та прокуратурою встановили, що директор фахового коледжу запропонував своєму знайомому послугу, щоб той міг уникнути служби в Збройних силах України. Свою допомогу він оцінив у 500 доларів, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 15 вересня.

Правоохоронці затримали керівника коледжу, коли той отримав 500 доларів від ухилянта.

Слідчі поліції оголосили директору закладу підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Додамо, що за інформацією з НАЗК Ігор Баліцький очолює Зборівський фаховий коледж з 2017 року. До цього він працював у закладі на посаді заступника керівника з навчально-виробничої роботи.