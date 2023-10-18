Кермувальник зараз перебуває в реанімації обласної лікарні

На Тернопільщині в аварії постраждав водій вантажівки. Під час того, як кермувальник намагався розминутися з іншим вантажним автомобілем, лобове скло та його самого приштрикнула металева труба. Чоловіка з важкими травмами голови та грудини медики доправили до реанімації.

ДТП сталася близько 20:30 17 жовтня в місті Хоростків Чортківського району. «Під час руху вантажного автомобіля КАМАЗ по вул. Незалежності, відірвався тент з трубою та врізався в лобове скло такої ж вантажівки, що рухалась слідом. Внаслідок аварії був травмований водій автомобіля, 29-річний житель с. Худиківці Мельниці-Подільської територіальної громади», – повідомили в поліції Тернопільщини, в середу 18 жовтня.

Металева труба проштрикнула лобове скло і кермувальника вантажівки

На місце події очевидці викликали поліцейських та бригаду швидкої допомоги. Лікарі попередньо діагностували в чоловіка важку травму голови та легень. Водія вантажівки транспортували в реанімаційне відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Труба відірвалася від тенту іншого вантажного автомобіля

Правоохоронці зареєстрували факт ДТП в ЄРДР за ч. 1 ста. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини).