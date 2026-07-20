Аваріця сталася близько 1:00 ночі, на автодорозі Гусятин-Гримайлів у селі Городниця

У неділю, 19 липня, на автодорозі Гусятин-Гримайлів сталася смертельна аварія за участі неповнолітнього водія мотоцикла та велосипедиста. Внаслідок ДТП загинув 62-річний велосипедист. Про це у понеділок, 20 липня, повідомила поліція Тернопільщини.

Як йдеться у повідомленні, аварія сталася пізно ввечері, близько 1:00 ночі, на автодорозі Гусятин-Гримайлів у селі Городниця. 17-річний водій за кермом мотоцикла Geon Vertex 300 зіткнувся з велосипедистом, який, за даними поліції, рухався зустрічною смугою. У результаті аварії від отриманих травм 62-річний велосипедист загинув на місці події. Неповнолітній мотоцикліст внаслідок ДТП отримав численні травми та у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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