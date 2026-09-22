Маршрут позначений картосхемами і вказівниками

На Тернопільщині завершили облаштування пішохідного туристичного маршруту навколо річки Серет, яка впадає у Дністер. Шлях назвали «Мале коло Серету». Про це повідомляють на сторінці громадської організації «Тепле Поділля» у фейсбуці. Довжина пішохідного маршруту – майже 36 км.

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Маршрут охоплює села Заліщицької громади: Касперівці, Винятинці, Щитівці, Кулаківці, Городок. Також він пов’язаний з річкою Серет.

«Це перша річка, яку туристи переходять на початку маршруту в Касперівцях і річка, яку туристи бачать у місці, де вона впадає в Дністер. Є ще одна цікава й таємнича річка на цьому шляху. Її офіційно називають Хромова. Її витоки губляться поблизу Юр'ямполя, своїми водами вона омиває замок у Новосілці, а далі – Винятинці й Щитівці. Саме в Щитівцях річка завершує свій шлях у Сереті», – йдеться у повідомленні.

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Цервка в с. Кулаківці

Усі маркування на маршруті – зеленого кольору. Проходячи ним туристи побачать чимало цікавих об'єктів. Також по дорозі є навігаційні марки, вказівники й стрілки. Загалом на маршрут треба витратити два дні. Тому для охочих радять взяти намети, або ж наперед продумати місця для відпочинку і ночівлі.

Костел у с. Винятівці

«Вас здивують Щитівці з їхньою оригінальною церквою, старими хрестами біля неї. Ви побуваєте біля могили 76 воїнів УПА. Дерев'яна церква у Кулаківцях вас також неабияк вразить. По дорозі з Городка вам завжди буде перед очима величний Дністер. А на його чернівецькому березі – золотоверхий Кулівецький монастир. А хочете справжніх кам'яних велетнів – і це вам буде, коли потрапите в каньйон ще однієї річки на цьому шляху – Тупи. Можете навіть доторкнутися до скель своїми руками – шлях проходить прямо під ними», – повідомляють в ГО «Тепле Поділля».

Об'єкти на пішому маршруті

На маршруті «Мале коло Серету» є 11 інформаційних стендів, а в селі Касперівці – картосхема шляху. Загалом в організації вже облаштували п’ять туристичних маршрутів. Їхня загальна довжина – понад 250 км. Шляхи проходять навколо річок Поділля – Дністер, Серет, Збруч, Стрипа.