Людські рештки захоронили на місцевому цвинтарі

Людські останки, які виявили на березі Дністра у селі Кормань Сокирянської громади, перепоховали на місцевому цвинтарі з дотриманням релігійних норм. Про це повідомили в Сокирянській громаді. Рештки помітили місцеві жителі під час відпочинку. Кістки та частини черепів були розкидані на березі річки там, де раніше була вода.

Відео з людськими останками біля Дністра оприлюднив у фейсбуці буковинець Іван Угрин. У коментарі «Молодому буковинцю» чоловік розповів, що він був на відпочинку разом з родиною, коли вони з родиною помітили незрозумілі рештки на березі.

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«Рівень води у Дністрі впав дуже сильно, ще такого не пам'ятаємо. У селі на березі після падіння рівня води такий гарний пісочок з'явився, як в Одесі. От люди й відпочивають там. Раптом дивлюся – діти кісткою граються. Батько наказав дитині викинути. Я почав розпитувати, і чоловік розповів, що це людська. Він повів мене до останків, складених на купки. Я вирішив зняти відео, щоб люди побачили. Можливо, влада відреагує і перепоховає рештки. Бо негоже, щоби людські останки отак валялися, наче сміття. То тут, то там – кістки, черепи, зуби...», – розказав Іван Угрин.

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Після оприлюдненого відео у Сокирянській громаді зазначили, що кістки обережно зібрали, перевезли та перепоховали на місцевому кладовищі у селі Кормань. Зробили це із дотриманням релігійних та етичних норм.

За даними громади, людські рештки знаходять після обміління Дністра, оскільки саме там колись був старий цвинтар, який пізніше затопили.

«Ця територія є зоною колишнього затоплення під час створення водосховища для потреб будівництва Дністровської ГАЕС. Тоді мешканців села Кормань переселили, однак давній цвинтар залишився у затопленій зоні. Наразі на даній ділянці спостерігається суттєве зниження рівня води та ерозії ґрунту, що призвело до вимивання на поверхню решток давніх поховань», – йдеться в офіційному повідомленні.

У громаді закликали місцевих жителів та відпочивальників при виявленні інших людських останків одразу про це повідомляти старості села Кормань, або ж в міську раду. На місце виїдуть працівники комунального підприємства, заберуть рештки і знову ж таки перепоховають на діючому кладовищі.