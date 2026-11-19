Штормове попередження жовтого рівня оголосили на 19 та 20 листопада

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження на Тернопільщині. В області очікують пориви сильного вітру, а на вихідних температура повітря суттєво знизиться.

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Штормове попередження жовтого рівня оголосили на 19 та 20 листопада. В області очікують пориви південно-західного вітру 15–20 м/с. Вже 20 листопада напрямок вітру зміниться на північно-західний.

У п’ятницю, 20 листопада, в області буде хмарна погода. Вночі помірні, вдень невеликі дощі. Температура по області вночі 3–8° тепла, вдень 8–13° тепла. У Тернополі вночі 6–8° тепла, вдень 10–12° тепла, йдеться у повідомленні Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

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На вихідних температура опуститься до мінусової позначки. Зокрема, 21 листопада, на території області буде хмарна погода. Вночі невеликі, вдень помірні дощі. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 0–5° тепла, вдень 3–8° тепла.

У неділю, 22 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі від 3 морозу до 2° тепла, вдень 0–5° тепла.

За даними сайту Meteofor, на наступному тижні на Тернопільщині вже очікують мокрий сніг з дощем та зниження температури вдень до 1° тепла.