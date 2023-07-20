Власник шукав корову кілька годин поспіль

На Тернопільщині поліцейські допомогли селянину розшукати корову. правоохоронці за допомогою дрона встановили місцезнаходження худоби, яка втекла з пасовища і зайшла в соняшникові поля. За кілька годин тварину повернули її власнику.

До правоохоронців після обіду 19 липня звернувся житель села Скоморохи Бучацької громади. Чоловік розповів, що він кілька годин самотужки намагається знайти корову, але без результатно. Селянин припустив, що худоба могла втекти з сільського пасовища і забрести в соняшникові поля місцевого фермера.

Житель Скоморох додав, що вже намагався в соняшниках знайти корову, але через велику площу посівів – це практично не можливо.

«На сільське пасовище виїхали працівники відділення №2 міста Бучач. Правоохоронці підняли в небо дрон і за допомогою камери спостереження виявили, що корова знаходилася за кількасот метрів від села. За допомогою спецтехніки правоохоронці підказали селянам шлях до худоби. А власник корови вже повернув її додому», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Власник худоби та староста села подякували поліцейським за небайдужість і за те, що допомогли швидко повернути тварину додому.