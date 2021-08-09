За попередньою інформацією постраждало восьмеро людей

Поблизу Теребовлі в Тернопільській області Skoda Octavia зіткнулася із мікроавтобусом з туристами. ДТП сталася близько 10:00 понеділка, 9 серпня, на виїзді із села Дарахів. Від удару водія легкового автомобіля затисло в салоні. Окрім нього, за допомогою до медиків звернулися шестеро пасажирів і водій мікроавтобуса.

«За попередніми даними, водій автомобіля марки Skoda Octavia не впорався з керуванням на повороті та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримав водій Skoda Octavia. Оскільки від удару його затисло в салоні, на місце викликали підрозділ рятувальників, щоб вони розрізали автівку і дістати звідти чоловіка. Після того медики доправили постраждалого до Теребовлянської районної лікарні.

За медичною допомогою звернулося семеро людей, які перебували в мікроавтобусі

Ще дві швидкі викликали до пасажирів мікроавтобуса, в якому перебувала компанія молодих людей, віком 16 – 20 років. Усі вони, за попередньою інформацією, прямували на відпочинок в Карпати. Попередньо відомо, що за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів мікроавтобуса та водій.

На місці події працюють поліцейські та встановлюють обставини аварії.