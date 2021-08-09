Водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з рейсовим автобусом

На Львівщині внаслідок зіткнення рейсового автобуса та автомобіля травми отримали шестеро людей. Дорожньо-транспортна пригода сталась у понеділок, 9 серпня, о 07:20 на вул. Драгоманова у м. Кам’янка-Бузька Львівського району.

За інформацією поліції, водій Mazda, 44-річний мешканець Львова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом «Еталон» сполученням «Стриганка – Львів». За кермом автобуса перебував 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

Фото поліції та сторінки Моя Кам'янка над Бугом у Facebook

Водія Mazda та п’ятьох пасажирів автобуса віком від 37 до 68 років, мешканців Львівського району, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Їхні діагнози наразі уточнюють.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Рейсовий автобус №510 сполученням «Стриганка – Львів» обслуговує ПП «АТП-Завада».

До слова, за інформацією поліції, заминулу добу на автодорогах Львова та області сталося 28 дорожньо-транспортних пригод, п’ять із них – із потерпілими.