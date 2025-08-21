Підозрюваного перевезли в СІЗО на Тернопільщині

Державного зрадника, який здавав позиції ЗСУ під Краматорськом, судитимуть на Тернопільщині. Правоохоронцям вдалося вистежити шпигуна, затримати його і перевезти в СІЗО в Тернопільській області. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, житель Краматорська впродовж дев'яти місяців надавав окупаційним силам інформацію про розташування й переміщення Сил оборони України в районі міста. З окупантами він спілкувався через повідомлення в телеграмі.



Найактивніше зрадник пересилав інформацію про позиції українських військових, починаючи з липня 2022 року і до березня 2023 року. Правоохоронці встановили, що житель Краматорська мав дружні стосунки з учасником терористичної організації «ДНР». Останній просив його вистежувати переміщення, рух та розташування Збройних сил України на території сіл Черкаське та Новомиколаївка Донецької області, повідомляють в прокуратурі Тернопільщини.

Під час обшуку в домі підозрюваного працівники СБУ виявили мобільний телефон з доказами таких повідомлень ворогу. Чоловіка затримали і перевезли в СІЗО на Тернопільщину. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про рух та переміщення військ ЗСУ), однак статтю підозри можуть згодом перекваліфікувати. Підозрюваному також вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Судитимуть жителя Краматорська також на Тернопільщині.