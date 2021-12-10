Поліція вже два рази затримувала водія за нетверезу їзду

Шумський районний суд заарештував водія на 10 діб за водіння в нетверезому стані і без прав. За рік чоловік два рази сідав за кермо автомобіля напідпитку. Перший разу - у січні, а вже другого разу поліція його затримала у вересні 2021 року.

Чоловік вже був позбавлений водійського посвідчення взимку 2021 року. 18 січня Шумський районний суд присудив водію заплатити штраф у розмірі 10,2 тис. грн. А у вересні житель Кременецького району знову керував автомобілем на підпитку і вже без прав водія. Поліцейські зафіксували в нього перевищення алкоголю в крові в понад 11 разів.

«Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, 24 вересня 2021 року о 12:54 в с. Васьківці Кременецького району обвинувачений керував автомобілем ВАЗ-21011 у стані алкогольного сп`яніння. Прилад Alcotest 6820 «Drager» зафіксував результат 2,25% проміле. Водій від проходження огляду на стан сп`яніння в Шумській райлікарні відмовився. Дії особи, яка притягується до адміністративної відповідальності кваліфіковано за повторне порушення за ч. 2 ст. 130 КУпАП», – повідомляється в постанові Шумського райсуду.

Житель Кременецького району в судовому засіданні свою вину визнав. Але пояснив, що в той день, коли його спинили працівники поліції, він не вживав спиртного. Виявилося, що чоловік випивав у компанії день перед тим і думав, що алкоголь вже виділився з організму.

Суддя Оксана Катерняк вивчила попередню справу про водіння в нетверезому стані. Згідно з нею, на чоловіка був накладений штраф в сумі 10,2 тис. грн і заборона кермувати авто на рік часу. Суддя вирішила цього разу заарештувати водія на 10 діб, а також заборонити йому кермувати автомобілем на три роки. Штрафу у сумі 20,4 тис. грн за повторне порушення не накладала. Окрім того, чоловіка зобов'язали заплатити судові витрати в сумі 454 грн.

Згідно зі змінами до КУпАП, штраф для водія, який протягом року вчинив повторне порушення і керував автомобілем напідпитку й без прав, становить 20,4 тис. грн з позбавленням права керувати на 3 роки. Або ж на розгляд суду може бути накладений адміністративний арешт на 10 діб з позбавленням права керувати на 3 роки.