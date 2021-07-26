Правопорушники виготовляли елітну горілку та коньяк

Працівники СБУ спільно з працівниками фіскальної служби та прокуратури викрили підпільні цехи, які організувала група людей. Чоловіки в одному із сіл області на території власних подвір'їв розгорнули масштабне виробництво елітної горілки та коньяку. Під час обшуків в них вилучили алкоголю на півмільйона гривень.

Виробництво брендового алкоголю організували в підвалах та гаражах на територіях власних будинків. Технологію виробництва такого спиртного надзвичайно спростили – змішували спирт з пахучими сумішами та барвниками для кольору.

Готовий продукт розливали у пластикові пляшки та упаковували у картонні коробки. продавали підробний алкоголь через власний інтернет-магазин.

«Під час обшуків на підпільних виробництвах правоохоронці виявили понад 2 800 літрів алкогольних напоїв, розлитих у тару та готових до реалізації, смакові есенції для горілчаних та коньячних виробів, понад 3000 одиниць порожньої пластикової тари та обладнання для змішування спиртосумішей та їх розливу», – повідомляють в управлінні СБУ в Тернопільській області.

За цим фактом відкрили два кримінальні провадження – за ч. 1 ст. 199 ККУ (виготовлення і збут марок акцизного податку) і за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут алкоголю).

Якщо провину підозрюваних доведуть, то їм загрожує чималий штраф та позбавлення волі до семи років. Також усю конфісковану продукцію буде знищено. Наразі, тривають слідчі дії.