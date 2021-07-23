Під час обшуків у підозрюваного вилучили товари подвійного використання на майже півмільйона гривень

Контррозвідники Служби безпеки України заблокували у Дніпрі канал постачання за кордон агрегатів та високоточного обладнання, яке зокрема використовується для військових гелікоптерів.

У СБУ наголосили, що такі товари підлягають обов’язковому експортному контролю.

За попередніми даними, «схему» організував місцевий житель. Він налагодив особисті зв’язки у військових частинах та на оборонних підприємствах країни. Саме вони стали для ділка «базою постачання».

Щоб приховати відомості про походження та використання обладнання, ділок вносив неправдиві дані у супровідну документацію.

«Товар» призначався для вивозу до країн пострадянського простору та азійського регіону. Потенційних замовників зловмисник шукав в інтернеті.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили товари подвійного використання на майже півмільйона гривень, а також печатки, штампи, підроблену документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю» (ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв ZAXID.NET, 1 липня СБУ повідомила про викриття протиправної схеми залучення Російською Федерацією трудових мігрантів з України. Наших співгромадян хотіли використовувати на об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ.