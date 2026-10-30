Між селами Бабичі та Сілець Шептицького району на Львівщині зіткнулися два автомобілі

У п’ятницю, 30 жовтня, на трасі «Львів–Луцьк», між селами Бабичі та Сілець Шептицького району на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще дев’ятеро постраждали. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мінівантажівка Peugeot та легковик Toyota. Внаслідок події загинув 71-річний водій Peugeot. Дев’ять людей, серед яких – неповнолітній віком 17 років, отримали тілесні ушкодження. Медики уточнюють діагнози постраждалих, а правоохоронці – їхні особисті дані.

Усі фото поліції

На місці події працюють правоохоронці. Рух ділянкою ускладнений, поліцейські здійснюють регулювання.

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За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.