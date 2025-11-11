Протестувальники розгорнули фотографії українських діячів кульптури, які загинули

У Барселоні тривають акції протесту проти виступів російських артистів. 9 та 10 листопада біля знаменитого Gran Teatre del Liceu українські активісти провели мирну акцію пам’яті, присвячену митцям, яких забрала російська агресія.

Під стінами театру вони розгорнули фотографії українських артистів, письменників та акторів, які загинули на фронті або були вбиті російськими окупантами. Мета акції – нагадати європейцям, що приймати артистів країни-агресора означає підтримувати культуру, яку Кремль перетворив на інструмент пропаганди, повідомляє українська громада Барселони, активісти.

«Культура не може бути поза політикою, коли її використовують як зброю. Росія активно просуває через мистецтво образ “великої культури”, замовчуючи власні злочини», – наголосили організатори акції.

Попри мирний характер заходу двоє учасників акції зазнали нападів з боку відвідувачів, які прийшли на російський балет. Серед постраждалих – іспанець Карлос Гонсалес, відомий своєю активною позицією на підтримку України.

Під час виступу він тримав у руках портрет українського актора Юрія Феліпенка, який загинув у червні цього року. У короткій промові Карлос звернувся до глядачів із закликом не закривати очі на війну: «Поки ці артисти танцюють на сцені, російська армія знищує українські міста. Барселона, яка називає себе гуманітарним містом, не повинна залишатися байдужою».

Раніше українська громада Барселони зверталася до керівництва театру з проханням скасувати виступ, проте у театрі відповіли, що «російська культура поза політикою». Міська рада Барселони, депутатська рада та женералітет Каталонії проігнорували звернення активістів.

Одна з учасниць акції, Анастасія, розповіла, що агресія пролунала не лише з боку проросійських глядачів, а й від окремих працівників театру.

«На нас кричали, штовхали. Але найбільше вразила байдужість – одна зі співробітниць театру зневажливо посміхалась, дивлячись на українські прапори», ‒ розповіла вона.

Під час самої вистави кільком українським активісткам вдалося потрапити до зали та розгорнути прапор України. Навіть там вони зіштовхнулися з агресивною реакцією частини публіки. У театрі запланований інший виступ російських артистів, і українська громада Барселони має намір продовжити мирні пікети.