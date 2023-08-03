У Львові триває великий виставковий проект «Виображення колекції. Як Іван Гречко красу шукав». Експозиція у «Пороховій вежі» вже добігає кінця. Цього вікенду відбудуться цікаві події, що входять до паралельної програми проекту.

5 серпня о 16:00 Діана Клочко прочитає лекцію на тему «Чому після Другої світової війни українці колекціонують гуцульську автентику».

Гуцульська і ширше – карпатська тема – стали для українських художників 1960-70-х років можливістю показати «правдиву країну», великою мірою знаменуючи поворот візуальної «відлиги» до зображення етнографічного матеріалу як носія особливої виразності. Колекціонерів це спонукало до формування збірок, де «карпатське» ставало значущим моментом самоусвідомлення, зокрема у питаннях національної культури віри, а у деяких випадках і політичної позиції. Саме тоді українське приватне колекціонування виокремлювало «національне» на противагу офіційно «народному».

Діана Клочко – членкиня Української секції Міжнародної асоціації арткритиків АІСА (ЮНЕСКО) та Українського ПЕН-клубу, авторка десяти повних і близько двадцяти міні-курсів з історії українського і світового мистецтва.

Для участі у лекції потрібно придбати вхідний квиток на виставку.

6 серпня о 15:00 на виставці пройде дискусія «Колекція та колекціонери: поле, гравці, правила». Що таке приватна колекція – закрита збірка, яка відображає естетичні смаки власника, чи диверсифікована культурна спадщина країни? Хто такий приватний колекціонер – відданий пошуку найкращого твору дивак, чи послідовний збирач, майбутній меценат музеїв та фондів? В яких умовах та за якими правилами взаємодіють між собою колекціонери, держава, культурні інституції та які бенефіти отримають всі учасники?

На усі ті та інші запитання спробують відповісти учасники дискусії: Павло Гудімов, засновник артцентру «Я Галерея»; Костянтин Шумський, засновник мистецьких галерей «Iconart» та «Shum»; Діана Клочко, мистецтвознавиця; Христина Береговська, мистецтвознавиця; Андрій Курочка, засновник постійної мистецької музейної колекції УКУ; Оксана Романів-Тріска, колекціонерка, дослідниця, художниця. Модераторкою розмови буде Світлана Тимків.

У фокусі розмови – приватні мистецькі колекції. Особливо актуальною розмова є зараз – у час, коли Україна відстоює свою незалежність і суверенність, захищає та популяризує свою культурну спадщину.

Реєстрація на подію тут.

Виставку можна оглянути до 14 серпня щодня, окрім понеділків, з 12:00 до 20:00. Проект є серед переможців конкурсу ЗМІN Фундація, яка фінансово підтримала реставрацію та оформлення творів.