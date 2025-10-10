Арменуї Кюрегян входить до проросійської фракції у вірменському парламенті

На війні проти України загинув син депутатки вірменського парламенту від проросійської партії Арменуї Кюрегян. Про це повідомило 9 жовтня вірменське видання Hraparak.

28-річний син Кюрегян, імені якого не уточнюють, тривалий час жив у Росії, а на російсько-українську війну пішов медиком. Він загинув ще у серпні, але тільки зараз його тіло вдалося забрати з поля бою. Де саме ліквідували військового, видання не уточнило.

Останки сина вірменської депутатки вже перевезли до Вірменії, 10 жовтня його поховають у Ванадзорі. За даними «Грапарак», сина Кюрегян поховають поруч із батьком.

Зазначимо, Арменуї Кюрегян – 62-річна депутатка опозиційної проросійської фракції «Вірменія», яка займає друге місце за чисельністю у вірменському парламенті. Крім того, жінка є членкинею революційної партії «Дашнакцутюн». Кюрегян – вдова, у неї залишилися двоє дітей.

Нагадаємо, нещодавно на війні проти України ліквідували 27-річного жителя російського Кемерова Семена Карманова, який із дитинства мав третю групу інвалідності та діагноз затримки інтелектуального розвитку. Через діагноз російський військовий не вмів читати й писати.