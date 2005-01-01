На Волині командир взводу патрульних брав хабарі за проїзд по трасі

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 19:475410

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На Волині командир взводу патрульних брав хабарі за проїзд по трасі
фото ілюстративне
Патрульного затримали із хабаром у три тис. грн

На Волині затримали командира взводу ковельської патрульної поліції, який за проїзд автошляхом стягував з перевізників данину. Зокрема, поліцейський брав гроші з тих вантажівок, що перевозять ліс.

Як повідомив представник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook, чиновник патрульної поліції тричі вимагав та одержував неправомірну вигоду за безперешкодне перевезення вантажівками приватного підприємця лісосировини одним з автошляхів у Любомльському районі.

При отриманні чергового хабара у три тис. грн командир взводу був затриманий.

Лисенко зазначив, що нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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