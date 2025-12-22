Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним одинадцятикласника у неправдивих повідомленнях про замінування двох шкіл на Львівщині. За скоєне йому призначили два роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 17 грудня, у березні 2025 року неповнолітній хлопець двічі телефонував до навчальних закладів у Львівській області та повідомляв про підготовку вибухів. Спершу він зателефонував до Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти №4 і заявив, що в школі нібито закладено три бомби. Згодом він повідомив про «замінування» ще одного закладу – філії Золочівського ліцею №1 у селі Єлиховичі.

Після дзвінків у школах провели перевірки та евакуацію, однак вибухових пристроїв не виявили.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що побачив у тіктоці відео про фейкове мінування школи й вирішив повторити це заради розваги. Контакти навчальних закладів хлопець знайшов в інтернеті та обирав школи подалі від місця проживання, сподіваючись уникнути викриття.

Суддя Оксана Свистун визнала неповнолітнього винним за ч. 2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) і, з урахуванням віку та каяття, призначила покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду.

На хлопця поклали обов’язок періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, навчання або роботи та не виїжджати за кордон без дозволу. Мобільний телефон і сім-картки, з яких він здійснював дзвінки, конфіскували в дохід держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.