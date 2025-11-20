За хабарництво прикордоннику загрожує до десяти років тюрми

Правоохоронці викрили інспектора прикордонного загону на Волині, який за гроші забезпечував контрабанду сигарет дронами до Польщі. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомили 20 листопада пресслужби ДБР і спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, восени 2025 року інспектор домовився з місцевим жителем: за 500 доларів він повідомляв, коли й на яких ділянках кордону не буде патрулів, щоб організатори могли безпечно запускати дрони з тютюновими виробами у бік Польщі. Там сигарети скидали у лісі, а спільники забирали товар. Через різницю в акцизах організатори могли отримати понад 120% прибутку.

Під час двох задокументованих перельотів контрабандисти відправили 120 блоків сигарет, завдяки чому незаконно заробили 180 тис. грн. За сприяння злочину прикордонник отримав 1000 доларів двома траншами. Під час передачі другої частини суми його затримали.

Інспектору оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

ДБР уже подало до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків. Слідчі встановлюють можливі інші перельоти, масштаб завданих збитків і причетність керівництва підрозділу.