Прикордонника з Волині оштрафували на майже 300 тис. грн за хабарництво
Обвинувачений пообіцяв іншому військовому за винагороду організувати звільнення зі служби
До теми
Шацький районний суд Волинської області визнав винним військовослужбовця Державної прикордонної служби у зловживанні впливом. Обвинувачений вимагав 7 тис. доларів за сприяння у фіктивному звільненні іншого військового зі служби. За скоєне порушнику призначили еквівалентний хабарю штраф – 297 500 грн.
Як йдеться у вироку від 12 листопада, обвинувачений Віталій Б. був призначений на посаду дозиметриста одного з відділів ДПСУ. За даними слідства, старший солдат запропонував іншому військовому допомогу в ухиленні від служби. Він запевняв, що має знайомства у Волинській обласній клінічній лікарні та може вплинути на медиків, аби ті виготовили фіктивні документи про неіснуючу хворобу. Це мало стати підставою для звільнення з військової служби та можливості виїзду за кордон.
За таку послугу прикордонник вимагав 7 тис. доларів. Після кількох зустрічей і листування в телеграмі він отримав від військовослужбовця пакет документів і обумовлену суму. У цей момент його затримали правоохоронці.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та заявив, що діяв за порадами невідомого чоловіка, з яким познайомився під час лікування в тій же лікарні.
Суддя Сергій Матвійчук визнав Віталія Б. винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та призначив штраф у розмірі 297 500 грн. Виплату дозволили відтермінувати на рік – щомісяця засуджений має сплачувати близько 24,8 тис. грн. Рішення можна оскаржити в апеляційному суді.