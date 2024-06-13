Луцький міськрайонний суд виніс вирок старшому солдату Національної гвардії України за відмову поїхати на фронт для виконання бойового завдання. За непокору військовослужбовцю призначили рік іспитового терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 11 червня, обвинувачений Віталій С. проходив службу у військовій частині в Луцьку на посаді стрільця. 31 травня 2024 року командир стрілецької роти під час шикування повідомив підлеглим, що з 1 квітня 2024 року вони відбувають у зону бойових дій для посилення бойових спроможностей ОУВ «Таврія». Тоді Віталій С. відмовився виконати наказ.

У суді старший солдат розкаявся та просив його суворо не карати. Відомо, що він уродженець села Стара Гута Ковельського району, одружений, має двох малолітніх дітей 2013 та 2015 років народження.

Суддя Катерина Камінська визнала Віталія С. винним за ч.4 ст. 402 ККУ (непокора, вчинена в умовах воєнного стану), втім звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.