Любомльський районний суд Волинської області виніс вирок Миколі М., який п’яним на автомобілі Mercedes-Benz збив двох патрульних. Обвинувачений щиро розкаявся, а потерпілі заявили, що претензій до нього не мають. За скоєне чоловік отримав 22 100 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 12 листопада, інцидент стався 10 серпня 2025 року близько 19:50 на вулиці Незалежності в селі Вишнів. Поліцейський наряд з Ковеля зупинив водія, який рухався без пасків безпеки та відмовився пред’явити документи. У відповідь на зауваження він різко рушив автомобілем, унаслідок чого проволочив лейтенанта поліції на капоті та збив капрала з ніг. Обоє отримали легкі тілесні ушкодження.

Відомо, що водій раніше був позбавлений права керування автомобілем. Проте суд врахував, що обвинувачений є військовослужбовцем, бере участь у захисті країни та позитивно характеризується, що стало підставою для пом’якшення покарання.

У суді Микола М. повністю визнав провину, щиро розкаявся та попросив суворо не карати. Потерпілі поліцейські підтвердили, що претензій до нього не мають і покладаються на рішення суду.

Суддя Сергій Шеремета визнав водія винним за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникам правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання постанови суду) і призначив штраф у розмірі 22 100 грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.