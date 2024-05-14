Ввечері 14 травня «Волиньобленерго» отримало термінове розпорядження НЕК «Укренерго» на застосування графіків аварійного відключення. Знеструмлення вводять і для підприємств, і для населення.

Як вказано у повідомленні «Волиньобленерго», спрогнозувати тривалість відключення неможливо. Графіки аварійних відключень тривають до наступного розпорядження від диспетчера «Укренерго». Відключення почергово вводяться по всій області.

Кожна черга ГАВ (графіків аварійних відключень) – це перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго». ГАВ – це не конкретні адреси споживачів та терміни відключення.

У режимі реального часу відслідкувати причину, час початку і закінчення перерви у електропостачанні за певною адресою можна на офіційному сайті «Волиньобленерго».

Нагадаємо, що через атаки росіяни на енергооб’єкти України графіки аварійних відключень ввели також у Львівській області та на Прикарпатті.