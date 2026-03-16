Чоловіка затримали в Ковельському районі

На Волині прикордонники викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За даними правоохоронців, організатором виявився 30-річний мешканець Івано-Франківської області.

У понеділок, 16 березня, у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що за хабар у розмірі 12 тис. доларів іванофранківець допомагав чоловікам призовного віку незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Його затримали у Ковельському районі під час спроби доставити до кордону двох чоловіків.

Іванофранківцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів). Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі поліція встановлює поплічників іванофранківця, які можуть бути причетні до цієї схеми.