На прикордонній заставі в селі Рівне Ковельського району знайшли застреленим військовослужбовця. За попередньою версією слідства, чоловік вчинив самогубство. Про це повідомила 3 вересня волинська телерадіокомпанія «Аверс» із посиланням на власні джерела.

За інформацією журналістів, інцидент стався 2 вересня неподалік українсько-польського кордону у Волинській області. Про подію поліції повідомив штаб-сержант. Він зазначив, що 36-річний прикордонник начебто вчинив самогубство – вистрелив собі у скроню і помер на місці.

Відомо, що загиблий – головний сержант, помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Цю інформацію підтвердили ZAXID.NET у Державній прикордонній службі.

На місце викликали медиків і правоохоронні органи. Нині тривають слідчі дії. Водночас Волинський прикордонний загін розпочав службове розслідування.