На Волині знешкодили банду псевдополіцейских

Затримали зловмисників на гарячому

Правоохоронці викрили на Волині організовану злочинну групу, яка намагалася вкрасти 20 тис. доларів. Зловмисники використовували поліцейську уніформу.

Як повідомили у місцевій прокуратурі, до складу банди входили двоє жителів Черкаської області.

При цьому грабіжники видавали себе за поліцейських і використовували для цього відповідний формений одяг.

Затримали зловмисників на гарячому, завчасно дізнавшись про підготовку злочину.

У той же час, у кого і за яких обставин вони хотіли викрасти гроші, у прокуратурі не уточнили.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали представників організації, яка нібито боролася з корупцією і вимагала гроші у чиновників «за нерозголошення компромату або конфіденційної інформації».