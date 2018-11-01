На Волині знешкодили банду псевдополіцейских

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 18:141520

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На Волині знешкодили банду псевдополіцейских
фото Нацполіції
Затримали зловмисників на гарячому

Правоохоронці викрили на Волині організовану злочинну групу, яка намагалася вкрасти 20 тис. доларів. Зловмисники використовували поліцейську уніформу.

Як повідомили у місцевій прокуратурі, до складу банди входили двоє жителів Черкаської області.

При цьому грабіжники видавали себе за поліцейських і використовували для цього відповідний формений одяг.

Затримали зловмисників на гарячому, завчасно дізнавшись про підготовку злочину.

У той же час, у кого і за яких обставин вони хотіли викрасти гроші, у прокуратурі не уточнили.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали представників організації, яка нібито боролася з корупцією і вимагала гроші у чиновників «за нерозголошення компромату або конфіденційної інформації».

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