На вулиці Стрийській у Львові змінять роботу світлофорів
Виїзд автомобілів зі Львова стане швидшим
На вул. Стрийській у Львові змінять режим керування на всіх світлофорах від вул. Скорини до вул. Мікльоша. «Львівавтодор» розширить координоване управління світлофорами «зелена хвиля», щоб пришвидшити виїзд транспорту з міста. Зміни запрацюють зі середи, 18 лютого, повідомили у Львівській міськраді.
За інформацією «Львівавтодору», зараз у напрямі виїзду з міста скоординовано працюють два світлофори: на вул. Стрийській – Вернадського та на Стрийській – Мікльоша.
Нещодавно запустили новий світлофорний об’єкт на вул. Стрийській. Після цього режим жорсткої координації охопить світлофори на чотирьох локаціях:
Стрийська – Максимовича – Скорини;
Стрийська біля зупинки громадського транспорту «Максимовича»;
Стрийська – Вернадського;
Стрийська – Мікльоша.
Режим координації працюватиме на виїзд з міста в усі дні, крім неділі:
у будні дні – з 16:00 до 20:00;
у суботу – з 08:00 до 10:00.
Як наголосили в «Львівавтодор», на час дії режиму координації «зелений сигнал» для пішоходів біля зупинки «Максимовича» буде вмикатись автоматично. В інший час для переходу необхідно натиснути кнопку виклику пішохідної фази. Максимальна тривалість очікування для пішоходів при зміні режиму регулювання на всіх світлофорах не зміниться. Транспортна фаза становитиме 45 секунд.