Скоордонована робота світлофорів забезпечить «зелену хвилю» на виїзді з міста

На вул. Стрийській у Львові змінять режим керування на всіх світлофорах від вул. Скорини до вул. Мікльоша. «Львівавтодор» розширить координоване управління світлофорами «зелена хвиля», щоб пришвидшити виїзд транспорту з міста. Зміни запрацюють зі середи, 18 лютого, повідомили у Львівській міськраді.

За інформацією «Львівавтодору», зараз у напрямі виїзду з міста скоординовано працюють два світлофори: на вул. Стрийській – Вернадського та на Стрийській – Мікльоша.

Нещодавно запустили новий світлофорний об’єкт на вул. Стрийській. Після цього режим жорсткої координації охопить світлофори на чотирьох локаціях:

Стрийська – Максимовича – Скорини;

Стрийська біля зупинки громадського транспорту «Максимовича»;

Стрийська – Вернадського;

Стрийська – Мікльоша.

Режим координації працюватиме на виїзд з міста в усі дні, крім неділі:

у будні дні – з 16:00 до 20:00;

у суботу – з 08:00 до 10:00.

Як наголосили в «Львівавтодор», на час дії режиму координації «зелений сигнал» для пішоходів біля зупинки «Максимовича» буде вмикатись автоматично. В інший час для переходу необхідно натиснути кнопку виклику пішохідної фази. Максимальна тривалість очікування для пішоходів при зміні режиму регулювання на всіх світлофорах не зміниться. Транспортна фаза становитиме 45 секунд.