Світлофори облаштовують поблизу зупинки громадського транспорту «Максимовича»

На вул. Стрийській, поблизу зупинки громадського транспорту «Максимовича», розпочали будівництво нового світлофорного об’єкта. Його облаштовують на нерегульованому переході через шість смуг. Це дозволить зменшити ризик аварій та значно підвищить безпеку руху як для пішоходів, так і для водіїв. Про це повідомили у п’ятницю, 10 жовтня, у Львівській міській раді.

«Вулиця Стрийська – магістральна артерія міста з дуже інтенсивним рухом, якою щодня проїжджають тисячі машин. Цим нерегульованим пішохідним переходом користується безліч мешканців, адже він веде від зупинки до житлового району. Тому облаштування світлофорного об’єкта тут є вкрай необхідним: він забезпечить безпеку пішоходів, впорядкує рух транспорту та допоможе уникнути аварійних ситуацій», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Новий світлофорний об’єкт буде оснащений кнопками виклику пішохідної фази. Щоб перейти дорогу, пішоходам потрібно буде натиснути кнопку для ввімкнення зеленого сигналу. Водночас для транспорту на вул. Стрийській дозвільний сигнал горітиме постійно, якщо немає пішоходів або автомобілів з другорядних напрямів.

Рішення щодо будівництва світлофорного об’єкта ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Трафік Менеджмент Груп».

На сьогодні ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 173 світлофорні об’єкти. Наразі 171 із них може працювати навіть у разі відключення електроенергії. Нагадаємо, у Львові вперше світлофори обладнують системами резервного живлення з сонячними панелями.