Інцидент стався на посту «Нижні Ворота» у Мукачівському районі

У середу, 13 листопада, на посту «Нижні Ворота» поліцейські зупинили Toyota під керуванням харків’янина. В багажнику автівки виявили раніше судимого закарпатця, який перебуває у розшуку.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 14 листопада, інцидент стався напередодні близько 20:00 на в’їзді в Закарпатську область.

«Під час перевірки автомобіля співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили, що у багажному відділенні переховується чоловік – 21-річний раніше судимий житель Виноградова. З’ясувалося, що останній наразі перебуває у розшуку, і таким чином намагався непоміченим проїхати повз правоохоронців», – зазначили в поліції.

34-річний водій Toyota розповів, що віз закарпатця зі Львова у Виноградів. За це рецидивіст пообіцяв харків’янину 20 тисяч гривень. Поліцейські зареєстрували подію та визначаються із правовою кваліфікацією.