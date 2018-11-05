На Яворівщині помер 45-річний військовий 24-ї бригади

Віктор Телегій був військовим 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила

У неділю, 4 листопада, на території Яворівського гарнізону помер 45-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Про це ZAXID.NET повідомив керівник регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

За попередніми даними, старший лейтенант помер через серцеву недостатність, однак остаточну причину смерті встановлюватимуть медики.

Як повідомляє «Спілка ветеранів АТО Червонограда ВОЛЯ» у Facebook, померлим є артилерист Віктор Телегій. Коли відбудеться панахида та порохон військового наразі не відомо.