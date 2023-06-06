Зрадниками виявилися двоє військових та медпрацівниця

На Яворівському полігоні правоохоронці затримали двох військових та медичну працівницю, які працювали на воєнну розвідку Росії. У вівторок, 6 червня, Офіс генпрокурора повідомив, що зрадників завербували на початку повномасштабного вторгнення. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що двоє військових служили в ЗСУ за контрактом, їм 34 та 36 років.

Двоє військовослужбовців та медична працівниця дислокувалися у різних підрозділах на території Яворівського полігону.

За даними слідства, до початку повномасштабного вторгнення вони були завербовані спецслужбами Росії та збирали інформацію, яку ворог використовував для протидії українським Силам оборони.

Зрадники за допомогою месенджерів повідомляли росіянам інформацію про локації окремих підрозділів українських захисників на полігоні, результати міжнародного військового співробітництва, візити військово-політичного керівництва України, а також про розгортання бойових частин та локації військової техніки.

Наразі встановлюються інші причетні до злочину особи.