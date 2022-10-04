Єврейська громада вже відновила пошкоджену огорожу та зірку Давида власним коштом

На найстарішому єврейському цвинтарі в Івано-Франківську вандали пошкодили огорожу навколо меморіальної дошки, обмалювали червоною фарбою меморіальну металеву конструкцію та зірвали зірку Давида. Після звернення представників єврейської громади поліція відкрила справу, вандалів уже розшукують.

Про пошкодження меморіального знаку на місці найстарішого єврейського цвинтаря в Івано-Франківську повідомила Об'єднана єврейська община України. Йдеться про меморіальний знак у сквері біля кінотеатру «Космос». За даними представників єврейської общини, огорожу пошкодили п’ятеро молодих людей, троє з них хлопці, двоє – дівчата.

Після повідомлення про пошкодження огорожі навколо меморіальної дошки та зривання зірки Давида у понеділок, 3 жовтня, поліцейські відкрили кримінальну справу. «До поліції звернувся представник Об'єднаної єврейської общини України із заявою про те, що невідомі особи на місці поховань пошкодили паркан навколо меморіальної дошки, обмалювали червоною фарбою металеву конструкцію та зірвали Зірку Давида. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зловмисників встановлюють», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Триває слідство.

Зазначимо, єврейський цвинтар на території теперішнього скверу та кінотеатру «Космос» в Івано-Франківську був заснований у 1662 році. У 60-роках ХХ століття кладовище було знищене, тут побудували кінотеатр. Плити із надгробків зі зруйнованого цвинтаря знаходять і досі в різних частинах міста: з них виготовляли бордюри, фундаменти та інше.