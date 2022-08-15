Райсуд на Тернопільщині призначив 17 тис. грн штрафу чоловікові, який пошкодив могилу на кладовищі. Чоловік свідомо штовхнув надгробок, внаслідок чого він впав на гранітну плиту і пошкодив її. Відомо, що ще до розгляду справи чоловік відшкодував збитки родичці покійника.

Як йдеться у вироку Теребовлянського райсуду, інцидент стався близько 18:00 26 квітня цвинтарі в селищі Микулинці Тернопільського району. Тоді в обвинуваченого виник «злочинний замисел на вчинення наруги над могилою покійного».

«Діючи умисно, нехтуючи шанобливим ставленням до померлих та місць їх поховання, ігноруючи принципи загальнолюдської моралі, шляхом штовхання надмогильного пам'ятника руками кинув його, внаслідок чого пошкодив гранітну плиту на могилі», – йдеться у вироку. Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 297 ККУ (наруга над могилою), яка передбачає до 68 тис. грн штрафу.

У суді чоловік підтвердив обставини, викладені у матеріалах справи, та заявив про розкаяння. Чому саме він пошкодив могилу, не зазначено. Відомо, що родичка загиблого, могилу якого осквернив вандал, заявила, що збитки були повністю відшкодовані.

Відтак суддя Анна Мельник визнала його винним та призначила мінімальне за цією статтею покарання: 17 тис. грн штрафу. Крім того, чоловік повинен сплатити понад 1 тис. грн процесуальних витрат.