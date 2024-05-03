Вантажівка з незадекларованою побутовою хімією в’їжджала в Україну через пункт пропуску «Чоп-Захонь»

Підприємство з Німеччини намагалося ввезти на територію України побутову хімію на понад мільйон гривень без декларування та сплати мита. Товар вилучили, підприємцю загрожує штраф та конфіскація майна.

Як повідомили у Закарпатській митниці 3 травня, вантажівка з незадекларованою побутовою хімією в’їжджала в Україну через пункт пропуску «Чоп-Захонь». Відправником товару була німецька фірма, а одержувачем – київська. Під час огляду напівпричепу митники виявили у ньому 23 вантажні місця замість задекларованих 17.

«Згідно наданих митниці товаросупровідних документів, в Україну ввозилися серветки для прання, плямовивідники, гелі тощо. Натомість, після вивантаження всіх коробок з напівпричепу, митники виявили недешевий асортимент імпортного товару, про який взагалі не йшлося у товаросупровідних документах. Відтак, виявлено невідповідність заявлених у документах не лише місць товару, а й його найменування та маркування, орієнтовною вартістю понад мільйон гривень», – зазначили на митниці.

Водій пояснив, що під час завантаження товару був відсутній, тож не звіряв кількість вантажних місць у напівпричепі. Іноземне підприємство письмово зазначило, що відправило помилкові товари, які натомість мали поїхати у Казахстан.

На керуючого партнера німецького підприємства склали протокол за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 50% до 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Незадекларований товар вилучили на склад митниці.