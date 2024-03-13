Перевізник сховав квасолю у рефрижераторі, в якому перевозив овочевий салат

У водія вантажівки, який ввозив в Україну овочі, закарпатські митники виявили 800 кг незадекларованої квасолі Borlotti. Італійську квасолю вартістю 272 тис. грн вилучили, перевізник сплатить штраф.

Як повідомили у Закарпатській митниці 13 березня, на посту «Дякове» водій вантажівки показав документи, в яких вказувалося, що він імпортує з Італії 5,2 тонн овочевого салату «мікс».

«Втім, коли інспектори ретельно перевірили напівпричіп-рефрижератор, то виявили в палетнику квасолю торгової марки Calleris Fagioli Borlotti, розфасовану у 160 упаковок по 5 кг. Водій визнав незадекларований товар своєю власністю, сказавши, що придбав в Італії для власних потреб. До слова, на вітчизняному ринку таке елітне насіння квасолі коштує 340 грн за 1 кг», – зазначають митники.

На перевізника склали протокол за порушення митних правил. За недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, закарпатцю загрожує штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з можливою конфіскацією товарів. Імпортну квасолю вилучили до рішення суду.