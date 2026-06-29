Крадій розрізав сейф болгаркою і виніс понад 3 тис. доларів

У Рахові затримали підлітка, який пошкодив камери відеоспостереження та, розрізавши сейф болгаркою, викрав готівку місцевого підприємства. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у понеділок, 29 червня, інцидент стався за два дні до цього. Мешканець Рахова подзвонив на 102 і розповів, що виявив на своєму підприємстві пошкоджений сейф, з якого зникли гроші.

«Злочин скоєно вночі. Спочатку крадій пошкодив камери відеоспостереження на території підприємства, після цього розбив вікно та проник до приміщення. Використовуючи кутову шліфувальну машину, він розрізав металевий сейф і викрав 3 тис. доларів та 600 євро», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваним виявився 16-річний житель села Розтоки Рахівського району. Під час обшуків у нього вилучили частину викрадених грошей.

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Підлітка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За крадіжку у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України) йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.