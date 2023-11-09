Ніхто з учасників інциденту не звернувся за медичною допомогою

На Закарпатті, у селищі Міжгір’я сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Через несправність на п’ятиметровій висоті застрягли 22 людини, повідомили у прес-службі ДСНС у четвер, 9 листопада.

«На канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Евакуація людей тривала дві години. Рятувальники зняли туристів з п’ятиметрової висоти.

За даними рятувальників, жоден із учасників інциденту не постраждав. Коли підйомник відновить свою роботу, у ДСНС не уточнили.