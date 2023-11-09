На Закарпатті 22 туристи застрягли на несправному гірському підйомнику
Рятувальники вже зняли людей з п'ятиметрового підйомника
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Ніхто з учасників інциденту не звернувся за медичною допомогою
На Закарпатті, у селищі Міжгір’я сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. Через несправність на п’ятиметровій висоті застрягли 22 людини, повідомили у прес-службі ДСНС у четвер, 9 листопада.
«На канатній дорозі в районі гори Босничка перебувало 22 людини, серед яких 4 дітей», – повідомили у прес-службі ДСНС.
Евакуація людей тривала дві години. Рятувальники зняли туристів з п’ятиметрової висоти.
За даними рятувальників, жоден із учасників інциденту не постраждав. Коли підйомник відновить свою роботу, у ДСНС не уточнили.
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