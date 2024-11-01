Адвокат за 12 тисяч доларів виготовив для ухилянта підроблене посвідчення про нібито народження третьої дитини у сім’ї

На Закарпатті правоохоронці затримали 39-річного адвоката, який виготовляв для ухилянтів підроблені документи. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 листопада, адвокат за 12 тисяч доларів виготовив для військовозобов’язаного з Тячівщини підроблене посвідчення про нібито народження третьої дитини у сім’ї, на підставі якого чоловік звільнився зі служби у запас.

«Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб та підбурення та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби, шляхом підроблення документів, вчинене в умовах воєнного стану», – інформують у поліції.

Адвоката арештували з можливістю внести заставу. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.